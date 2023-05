Eröffnung vor 25 Jahren Xantener Kita „Waldblick“ feiert Geburtstag

Seit 25 Jahren gibt es die Kita Waldblick der Lebenshilfe Unterer Niederrhein. Angefangen hat sie mit zwei Gruppen, heute bietet sie Platz für 63 Kinder in vier Gruppen. „Auch unser Team ist stetig gewachsen“, erklärt die Kita-Leiterin. Besonders stolz ist sie darauf, dass es drei Kolleginnen gibt, die der Kita seit dem ersten Tag treu sind, also seit 25 Jahren: „Diese Loyalität seinem Arbeitgeber und seinem Team gegenüber ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich.“