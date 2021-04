Für die Betreuung der Kinder wird die Kita zwölf Räume haben. Sie sind verschiedenen Themen zugeordnet, zum Beispiel Hauswirtschaft, Atelier, Rollenspiel, Konstruktion und Forschen. Der Kindergarten verfolgt ein Werkstatt-Konzept, das bedeutet, dass die Kinder zum Morgenkreis in ihren Gruppen zusammenkommen und danach entscheiden können, was sie an diesem Tag machen – dafür gehen sie in den passenden Raum.