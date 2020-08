Altes Gebäude : Kita-Förderverein erstaunt über Nutzung der Birtener Grundschule

Das Gebäude der ehemaligen Grundschule in Birten. RP-Archivfoto: arfi Foto: Fischer, Armin

Xanten Das Xantener Stiftsgymnasium nutzt vorübergehend die ehemalige Grundschule in Birten. Der Förderverein der benachbarten Kita will wissen, was danach mit dem Gebäude geschehen soll.

Der Förderverein des Kindergartens St. Elisabeth in Birten fragt nach der weitere Nutzung der ehemaligen Grundschule in Birten. „Wird sie eine Zweigstelle des Gymnasiums oder anderer Schulen?“, schreibt der Förderverein in einer Mitteilung an die Redaktion. „Kommt der Abriss und entsteht ein Neubau für den Kindergarten?“

Hintergrund ist, dass die ehemalige Grundschule in Birten momentan vom Stiftsgymnasium genutzt wird. Im Gebäude werden die fünften Klassen unterrichtet. Diese Regelung soll zunächst für das erste Halbjahr gelten. Stadt und Gymnasium haben damit auf die Corona-Pandemie reagiert. Die Schüler werden dadurch auf zwei Gebäude verteilt. So lassen sich die Abstandsregeln besser einhalten.

Der Förderverein zeigt dich darüber verwundert. In der Vergangenheit sei über eine Erweiterung oder Umgestaltung des Kindergartens diskutiert und dabei auch über das Gebäude der Grundschule gesprochen worden. Damals habe es immer geheißen, dass die Schule baufällig und die Bausubstanz marode sei. Eine Verlegung vom Kindergarten in die Schule sei deshalb nicht möglich gewesen. „Jetzt können auf einmal wieder Schülerinnen und Schüler das Gebäude nutzen?“

Die Nutzung durch das Gymnasium sei gut, schreibt der Förderverein weiter. Er freue sich, „dass das alte Gebäude wieder genutzt wird und dass sich das Umfeld des Kindergartens wieder mit Leben füllt“. Dennoch frage er sich, warum die Nutzung jetzt möglich sei. Er hoffe, dass den Mädchen und Jungen des Kindergartens auch künftig ein Gelände und eine Turnhalle zur Verfügung stünden. „Der St.-Elisabeth-Kindergarten Birten wird benötigt“, schreibt der Förderverein. „Die Erzieherinnnen und Erzieher leisten hervorragende Arbeit!“

Das Gelände der Grundschule soll an einen Investor verkauft werden, damit dort Wohnungen entstehen. Außerdem ist ein Neubau der Kita im Gespräch. An diesen Überlegungen hat sich durch die Zwischennutzung nichts geändert, hieß es zuletzt von der Stadt.

(wer)