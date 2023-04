Appell an Autofahrer in Xanten „Wir spielen hier! Achte auf uns!“

In Xantens Innenstadt wenden sich Eltern mit einem eindringlichen Appell an die Autofahrer auf der Rheinstraße. Sie haben am Freitag ein Banner an der Kita St. Viktor aufgehängt, weil sie um die Sicherheit ihrer Töchter und Söhne fürchten. „Achte auf uns! Wir spielen hier!“, steht auf dem Banner. Außerdem haben die Eltern entlang des Kita-Geländes grüne Figuren aus Kunststoff platziert. Auch die sogenannten Streetbuddys sollen deutlich machen, dass hier Kinder unterwegs sind. Die Eltern hoffen, dass die Autofahrer dadurch vorsichtiger an der Kita vorbeifahren, also vor allem auf der Rheinstraße, aber auch auf der Stichstraße, der Bemmelstraße.