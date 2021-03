„Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben“ : Darum musste der DBX einen Baum im Kurpark fällen

Xanten Der Dienstleistungsbetrieb Xanten (DBX) hat erklärt, warum im Kurpark ein Kirschbaum gefällt worden ist. Auf Facebook hatten sich am Wochenende mehrere Einwohner darüber geärgert.

Der Kirschbaum sei von einem Pilz befallen gewesen, wie eine Kontrolle ergeben habe, erklärte Christian Schmitz vom DBX. Der Baum sei deshalb eingehender untersucht worden. Dafür sei eine dünne, lange Nadel in das Holz gebohrt und der Widerstand gemessen worden, um die Restwandstärke und das Ausmaß der Fäule zu ermitteln. „Das Gutachten hatte das Ergebnis, das die Verkehrssicherheit dieses Baumes allein schon durch die Fäulnis im Stammfuß nicht mehr gegeben ist“, erklärte Schmitz. Noch stärker seien die Wurzeln des Baumes von dem Pilz befallen gewesen. „Wir haben das Gutachten von einem zweiten Gutachter zusätzlich bestätigen lassen.“ Daher sei diese Kirsche als Gefahrenbaum deklariert und der Stadtrat am 19. Februar per Mail informiert worden. Als der Baum gefällt wurde, habe sich die Fäulnis bestätigt.