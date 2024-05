Rückblick aufs Wochenende Kirmes, Konzerte und ein Fest für Europa

Wer aber noch weitere Termine an diesem Sonntag wahrnehmen wollte, musste sich dann langsam auf den Weg machen. An der Xantener Nordsee in Wardt gab der Shanty-Chor ab 11 Uhr ein Konzert und in Birten begann das Gemeindefest. Ab 13 Uhr lud die Stadt Xanten zum Europatag auf den Marktplatz. Ab 16 Uhr gab der Musikverein Vynen sein Frühjahrskonzert im Saal Wienemann, ab 16.30 Uhr Domkantor Matthias Zangerle ein Orgelkonzert im Dom. Allein in Xanten wurde am Sonntag also ein volles Programm geboten. Und in der Umgebung fanden auch noch Veranstaltungen statt, in Sonsbeck war zum Beispiel Kirmes. Wir geben in der Bilderstrecke einen Rückblick.