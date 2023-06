Fünftägiges Volksfest Xantens Kirmes war abends gut besucht – tagsüber war es zu warm

Das Fazit der Stadt zur Fronleichnamskirmes in Xanten in diesem Jahr fällt „grundsätzlich positiv“, wie die Verwaltung auf Anfrage mitteilte. Insbesondere in den Abendstunden sei die Kirmes am Wochenende „sehr gut besucht“ gewesen. Der Freitag sei nach Angaben der Schausteller der umsatzstärkste Tag gewesen. Nach dem Feuerwerk am Freitag seien auch noch einige Kirmesbesucher zurück in die Stadt geströmt. Tagsüber sei die Kirmes aufgrund der sehr warmen Temperaturen teilweise „nicht so gut besucht“ gewesen.