Fronleichnamskirmes 2023 in Xanten Das können Sie auf der Kirmes erleben – und so viel kostet es

Zwischen 3,50 Euro und fünf Euro liegen die Preise der großen Fahrgeschäfte auf Xantens Kirmes. Damit sind sie weitgehend stabil geblieben oder allenfalls leicht gestiegen. Manche Schausteller bieten zusätzlich auch mehrere Fahrten an, das ist dann billiger. Vier Fahrchips für den Autoscooter kosten zum Beispiel zwölf Euro. Wer direkt acht kauft, bezahlt 20 Euro. Der Musikexpress auf dem Marktplatz nimmt vier Euro für eine Fahrt und 14 Euro für vier Fahrten. Daneben steht der Riesenkettenflieger „Fly over“. 40 Meter ist der Turm hoch. Bis zu 24 Menschen sitzen in den Sesseln, die an Ketten hängen. Für 4,50 Euro bekommt der Kirmesbesucher einen wunderbaren Blick über Xanten. Vier Fahrten kosten 15 Euro. Auch an „Break Dance“ und „Big Wave“ sowie am Simulator „New World 3000“ liegen die Preise in diesem Rahmen.