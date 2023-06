Fahrgeschäfte und Öffnungszeiten Alles Wichtige zur Fronleichnamskirmes in Xanten

Xanten · An Fronleichnam beginnt die Kirmes in Xanten. Das Volksfest geht über fünf Tage. Wir erklären, welche Fahrgeschäfte in diesem Jahr aufgebaut werden und wann Kirmesbesucher sparen können.

06.06.2023, 17:50 Uhr

Diese Fahrgeschäfte gibt es auf Xantens Fronleichnamskirmes 15 Bilder Foto: RP/Markus Werning

Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg.

Für fünf Tage verwandelt sich Xantens Innenstadt ab Fronleichnam wieder in einen Rummelplatz. Die Kirmes bietet abermals Nervenkitzel, Spannung, Spiel und Unterhaltung. In einem Pressegespräch gaben Bürgermeister Thomas Görtz, Ordnungsamtsleiter Noah Decker, Marktleiterin Henrike Bramer und Dirk Janßen als Sprecher der Schausteller einen Überblick über Karussells, Termine und Feuerwerk. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Fahrgeschäfte gibt es auf Xantens Fronleichnamskirmes