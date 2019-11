Kirchengemeinden in Xanten : Ökumene soll vertieft werden

Info

Präambel „Wir glauben an Jesus Christus als Haupt der Kirche und Herrn der Welt auf der gemeinsamen Grundlage des Wortes Gottes, wie es die Heilige Schrift bezeugt. Wir stehen miteinander auf der Grundlage des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Wir bekennen uns zu der einen Taufe als dem gemeinsamen grundlegenden Band der Einheit in Jesus Christus. Wir achten die immer noch unterschiedliche Enladungspraxis bei Abendmahl bzw. Eucharistie und begegnen einander darin mit gegenseitigem Respekt. Wir sind geleitet von der Bitte Jesu, dass alle eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast (Joh. 17,21). Konkret ergibt sich für uns daraus das Verständnis, dass wir – als derzeit verschieden verfasste Kirchen – dennoch miteinander in der Gewissheit der einen Kirche Jesu Christi leben und an der Gotteskind­schaft teilhaben (Röm. 8,15).“