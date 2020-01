Bündnis „United4Rescue – Gemeinsam Retten“ : Xantener Kirchengemeinde unterstützt Seenotrettung

Xanten Die Evangelische Kirchengemeinde Xanten-Mörmter unterstützt die zivile Seenotrettung im Mittelmeer und tritt dem Bündnis „United4Rescue – Gemeinsam Retten“ bei. Das hat das Presbyterium beschlossen.

Mit dem Beitritt werde dazu beigetragen, dass ein Schiff zur Seenotrettung im Mittelmeer erworben, ausgestattet und genutzt werden könne, teilte die Kirchengemeinde mit. Die Berichte über das nicht endende Sterben von Menschen auf der Flucht bewegten viele Menschen. Bei mehreren Gottesdiensten in Xanten im Advent sei schon für dieses Projekt eine Kollekte gesammelt worden. Die Ergebnisse zeigten, dass das Anliegen vielen Menschen am Herzen liegt. Somit sei der Beitrittsbeschluss eine naheliegende Entscheidung gewesen. Damit sei eine jährliche Spende der Kirchengemeinde verbunden und die Bitte an die Gemeinde sowie die Öffentlichkeit, sich an der Unterstützung zu beteiligen. Die Evangelische Kirche im Rheinland setze sich seit Jahren gegen das Sterben im Mittelmeer und für die zivile Seenotrettung ein: „Man lässt keinen Menschen ertrinken.“ Anfang Januar habe die Landessynode die Kirchenkreise, Gemeinden, kirchlichen Institutionen und Werke gebeten, dem Bündnis „United4Rescue – Gemeinsam Retten“ beizutreten.