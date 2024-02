Kirchenvorstand äußert sich zu Sorgen in Ortsteilen Kirche bleibt Trägerin der Kitas in Vynen und Marienbaum

Die katholische Propsteigemeinde St. Viktor bleibt Trägerin der beiden Kindertagesstätten St. Martin in Vynen und St. Mariä Himmelfahrt in Marienbaum. Das teilte der Kirchenvorstand mit. Im Gespräch mit unserer Redaktion widersprach er damit Sorgen, dass sich die Kirche aus einer der beiden Kitas zurückziehen könnte. Zusammen mit der Stadt sei „eine gute Lösung“ gefunden worden. Beide Kindertagesstätten sollten fortbestehen und weiter von der katholischen Kirche betrieben werden. Das sei der Propsteigemeinde wichtig. In Marienbaum solle eine neue Kita gebaut werden, die Stadt habe dafür eine Lösung gefunden, über die sie selbst informieren werde. Die katholische Kirche wolle dann mit ihrer Kita in den Neubau umziehen. Wann das sei, könne noch nicht gesagt werden. In Vynen solle die Kita renoviert werden, sodass die Kinder weiterhin vernünftig betreut werden könnten. Nähere Informationen soll es in den Bezirksausschüssen am Dienstag, 20. Februar, in Marienbaum (17 Uhr, Wallfahrtsheim) und Vynen (19 Uhr, Vynze Hüss) geben. Ein Vertreter des Kirchenvorstands wird vor Ort sein. Auch Bürgerinnen und Bürger werden zu den Sitzungen erwartet. Gerade in Vynen gibt es Sorgen um die Kita, weil sie in einem renovierungsbedürftigen Zustand sein soll. In Xanten ist die katholische Kirche über die Propsteigemeinde Trägerin von insgesamt sechs Kindertagesstätten in der Stadt und den mehreren Ortsteilen.