Historisches Gebäude Kirche Mörmter soll verkauft werden

Die Evangelische Kirchengemeinde Xanten-Mörmter will sich von einer ihrer beiden Kirchen trennen: der Kirche in Mörmter. Auf der Gemeindeversammlung am vergangenen Freitagabend nannte das Presbyterium mehrere Gründe für diese Entscheidung. Die Evangelische Kirche im Rheinland wolle bis 2035 klimaneutral sein, das gelte auch für die einzelnen Kirchengemeinden, erklärte Pfarrer Hans Joachim Wefers, der auch Mitglied des Leitungsgremiums ist. „Die Kirche ist in der Rolle des moralischen Mahners, dann muss sie auch mit gutem Beispiel vorangehen.“ Dafür müssten die Gebäude saniert werden. Das koste Geld. Gleichzeitig würden die Einnahmen aus der Kirchensteuer sinken, weil es weniger Mitglieder gebe. Deshalb würden in den nächsten Jahren auch Pfarrstellen wegfallen. Wenn er selbst 2024 in den Ruhestand gehe, werde es vielleicht keinen Nachfolger mehr geben, oder die Stelle werde in einem kleineren Umfang besetzt. Dann werde nur noch Simone Drensler eine ganze Pfarrstelle in der Kirchengemeinde Xanten-Mörmter haben, sodass weniger Pfarrdienste möglich seien.