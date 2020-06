Extra-Dankeschön : Kino-Gutschein für Blutspender

Alpen/Xanten Am Sonntag ist Weltblutspendetag. Das DRK hat deshalb von der Volksbank Niederrhein 150 Kino-Gutscheine erhalten – als Extra-Dankeschön für die ersten 150 Blutspender, die am Montag nach Xanten kommen.

Am Montag bekommen die ersten 150 Blutspender in Xanten ein Extra-Dankeschön überreicht: Die Volksbank Niederrhein hat dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) 150 Gutscheine für das Kino „Hall of Fame“ in Kamp-Lintfort geschenkt, die Gutscheine haben jeweils einen Wert von 10 Euro. Anlass ist der Weltblutspendetag am Sonntag, 14. Juni. Melanie Mehre, Geschäftsstellenleiterin der Volksbank in Xanten, überreichte die Kino-Gutscheine vor einigen Tagen an die örtlichen Vertreter des DRK: Elisabeth Dercks, Veronika Bauhuis und Birgit Düpont vom Ortsverein Xanten sowie Sascha van Beek (Vorsitzender des Kreisverbandes Niederrhein) und Thorsten Hemmers, Referent für Öffentlichkeitsarbeit. Das DRK bedankte sich für bei der Volksbank für die „tolle Aktion“. Auch in Corona-Zeiten machten andere Krankheiten keine Pause, so dass sich das Deutsche Rote Kreuz über jeden Blutspender freue, erklärten sie. Selbstverständlich würden auch bei der Blutspende die aktuellen Hygieneregeln gelten. Angst, sich bei einer Blutspende mit dem Coronavirus zu infizieren, sei daher unbegründet, versicherten die DRK-Vertreter. Der Blutspendetermin ist am Montag, 15. Juni, von 15 bis 19 Uhr in der früheren Hauptschule in Xanten (heute Gesamtschule).