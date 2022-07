Sommerferienangebot des FZX : Kinder erleben Abenteuer an der Südsee

Unter der fachkundigen Anleitung von Nicole Basikow bauen die Kinder ihr Floß zusammen. Foto: Randolf Vastmans

Xanten In den Sommerferien gibt es zahlreiche Angebote für Kinder in Xanten, unter anderem vom Freizeitzentrum (FZX). In dessen Surfschule können sie Stand-up-Paddling oder Wasserski ausprobieren und ein Floß bauen.

Es ist Freitag, der letzte Tag der vierten Ferienwoche. Soeben bekommen die Kinder am Strand der Beachline-Surfschule gezeigt, wie sie ein Floß bauen können. Kunststofffässer, Bretter und Seile liegen vor ihnen. Sobald sie daraus einen schwimmenden Untersatz gebaut haben, steht die Tauglichkeitsprüfung an: Die Kinder legen ihr selbst gebautes Floß auf die Xantener Südsee und lassen es schwimmen.

Die Kinder machen beim Ferienprogramm des Freizeitzentrums Xanten (FZX) mit. Sie erleben eine Woche lang Abenteuer am, im und auf dem Wasser. Dazu gehören neben dem Floßbau noch Stand-up-Paddling, Wasserski, das Toben im Aquapark und Surfen.

Info Segelkurs auf den Xantener Seen Zeiten Im Freizeitzentrum Xanten (FZX) startet am Montag, 8. August, der nächste Segelkurs der Segelschule Xantener Nordsee: Der Wochenkurs VDWS-Segel-Grundschein und der VDWS-Segel-Grundschein Junior in der Kursreihe „E“. Sie finden von Montag bis Mittwoch jeweils von 10 bis 14 Uhr sowie am Donnerstag und Freitag jeweils von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr statt – und zwar am Hafen Vynen an der Xantener Nordsee. Die Kurse „Junior“ (für Sieben- bis Zwölfjährige, im Optimisten) und für Erwachsene (ab zwölf Jahre, in der Jolle) laufen parallel und beinhalten den VDWS-Segel-Grundschein für Binnen- und küstennahe Reviere. Im Kursumfang enthalten sind die theoretische und die praktische Ausbildung sowie das Lernmaterial und die Prüfung. Anmeldungen sind noch möglich im FZX-Info-Center. Weitere Kurse Darüber hinaus werden in der Segelschule Xantener Nordsee laufend Schnupper- und Auffrischungskurse sowie individuelle Wochenend-Segelkurse ab zwei Teilnehmern angeboten. Auch für den offenen Kurs VDWS-Segel-Grundschein gibt es noch Termine. Weitere Infos gibt es online unter www.f-z-x.de und im FZX-Info-Center, Tel. 02801 715656, E-Mail: info@f-z-x.de.

Das Angebot ist eine Aktion des Xantener Ferienprogramms Stadtranderholung. In vier der sechs Wochen bietet das FZX die Abenteuer am Wasser an. Bis zu 20 Kinder können an einer Woche jeweils teilnehmen. Das FZX ist erstmals der Ausrichter des Wassersport-Angebots. Die Beachline-Surfschule war bisher eigenständig gewesen. Mittlerweile ist sie im Freizeitzentrum integriert.

Begleitet werden die Aktionen am Wasser von erfahrenen Instrukteuren und Instrukteurinnen wie Lina. Sie besucht das Xantener Gymnasium und bessert auf diese Art und Weise schon seit vier Jahren ihr Taschengeld auf. „Es macht mir Spaß, mit den Kindern zu arbeiten“, sagt die 15-Jährige.

Auch den Kindern macht es Spaß. „Toll war es, als wir mit allen Kindern auf dem Mega-Stand-up-Paddel-Board standen und uns gegenseitig ins Wasser geschubst haben“, erinnert sich Leo. Viele der teilnehmenden Kinder sind bereits zum wiederholten Mal dabei, nicht so der neunjährige Nicolas. Er macht diese Ferienfreizeit zum ersten Mal mit. „Am besten gefallen mir das Floßbauen, Wasserski und der Aquapark.“ Im nächsten Jahr möchte er unbedingt wieder mitmachen.

185 Euro zahlen die Eltern für die Woche. Der Betrag ist niedriger, als der ursprünglich kalkulierte. „Wir haben die Kosten extra so gestaltet, dass eine breite Masse das Angebot wahrnehmen kann“, erklärt Andreas Franken vom Freizeitzentrum Xanten. In dem Betrag enthalten sind neben den Personalkosten die Getränke und das Mittagessen, das in der Küche des Plaza del Mar zubereitet wird. Ein Urlaubsersatz ist die Ferienfreizeit für die wenigsten Mädchen und Jungen. Den Urlaub haben die meisten bereits hinter sich.

Später dann, bei der nachmittäglichen Wasserung der selbst gebauten Flöße, halten zwei der drei Konstruktionen den Anforderungen stand. Nur eines schafft die Bewährungsprobe nicht – es löst sich in seine Bestandteile auf. Im nächsten Jahr wollen trotzdem die meisten Kinder wieder mitmachen, auch wenn sie am Nachmittag geschafft sind.

(rava)