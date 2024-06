Einzelhandel in der Innenstadt Textil-Discounter Kik schließt Xantener Filiale im August

Der Textil-Discounter Kik verlässt Xanten. Wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilte, wird das Ladengeschäft an der Marsstraße geschlossen: „Es ist korrekt, dass die Filiale 487 im August schließt.“ Damit wird sich der Textil-Discounter wohl aus der Innenstadt und Xanten zurückziehen, wie er in der Stellungnahme weiter schrieb: „Aktuell sucht Kik keinen Ersatzstandort in der Nähe.“