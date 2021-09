Köstliches und Kreatives : Xantener kfd lädt zum Herbst-Basar in den Kreuzgang

Barbara Esser und Maria Tervoort von der kfd Xanten zeigen eine Auswahl der Waren, die auf dem Herbst-Basar angeboten werden. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die Frauen der kfd Xanten bieten an diesem Wochenende allerlei Kreatives und Köstliches an: Im Kreuzang des Doms bauen sie dafür einen Herbst-Basar auf. Der Erlös ist für einen wohltätigen Zweck.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die kfd Xanten macht aus der Not eine Tugend: Wegen der Corona-Pandemie lässt sich nicht sagen, ob im Dezember der traditionelle Weihnachtsbasar im Haus Michael möglich sein wird. Deshalb verlegt die kfd ihren beliebten Markt um zwei Monate nach vorn und macht daraus einen Herbst-Basar, der an diesem Wochenende stattfindet, also am Samstag, 2. Oktober, von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag, 3. Oktober, von 11 bis 18 Uhr. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Auch den Ort ändert die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) Xanten: Sie verlegt den Basar vom Haus Michael in den Kreuzgang des Doms. Der Ortswechsel bietet mehrere Vorteile: Die kfd-Frauen und die Besucher sind an der frischen Luft, was wegen der Corona-Pandemie empfohlen wird. Trotzdem stehen sie im Trockenen, denn der Kreuzgang ist überdacht. Auch vor dem Wind sind die Stände geschützt, und es ist ein barrierefreier Markt möglich, also auch für Menschen im Rollstuhl oder mit einem Rollator gut zu erreichen.

Es dürfte also ein gemütlicher Herbst-Basar werden, auf dem die Besucher in Ruhe stöbern können. Ein reichhaltiges Angebot erwartet sie, dafür haben die kfd-Frauen monatelang ehrenamtlich gearbeitet – sie haben gebastelt, genäht, gehäkelt, gebacken und gekocht. An den Ständen wird es Kreatives geben, aber auch Köstliches, die Besucher werden Deko-Sachen, Gestecke und Karten finden genauso wie selbst gemachte Marmeladen und Plätzchen. Der Erlös des Basars ist für einen wohltätigen Zweck bestimmt: Die kfd-Frauen wollen damit die Xantener Missionare unterstützen.

(wer)