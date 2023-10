Xantener Stiftsmuseum startet neue Vortragsreihe Ein Katalog mit „Himmlischer Mode“

Hartjes, der in Kevelaer-Wetten aufgewachsen ist und in Kevelaer 2013 sein Abitur machte, ist inzwischen leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsstelle für die Geschichte des Bistums Münster am Seminar für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte der Universität Münster. Dort koordiniert er ein Forschungsprojekt über das 1903 von Leo Peters in Kevelaer eröffnete Atelier für Kunststickerei. „Am Anfang unserer Forschung waren nur wenige Gewänder bekannt, das hat sich inzwischen geändert“, erzählt er lächelnd.