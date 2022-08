Besuch aus Syrien am Niederrhein : „Ein Krieg kennt nur Verlierer“

Xanten/Kevelaer Franziskaner-Pater Firas Lufti aus Syrien ist für die Interreligiöse Friedenswallfahrt an den Niederrhein gekommen. Der Geistliche will trotz des Krieges vor Ort bleiben und sich vor allem für die Kinder einsetzen.

Pater Firas Lufti lebt in Syrien , wo seit zwölf Jahren Krieg herrscht. Nun ist er für einige Tage am Niederrhein zu Gast. Was in Deutschland so selbstverständlich erscheint, ist für Pater Firas Lufti eine Besonderheit. Das machte er an einigen Beispielen deutlich:„Wenn ich mein Gesicht waschen möchte, kommt hier Wasser aus dem Hahn. Wenn ich Musik hören möchte, kommt hier Strom aus der Steckdose. Wenn ich einen Ausflug machen möchte, gibt es hier gute Wege und ich muss keine Angst vor Bomben oder Angriffen haben.“

Das Christentum sei in Syrien heimisch, betont Pater Firas und erinnert an Paulus, der in biblischer Zeit zunächst die Anhänger Jesu Christi verfolgte, aber dann auf dem Weg nach Damaskus bekehrt wurde. Im siebten Jahrhundert sei dann auch der Islam nach Syrien gekommen, erinnert der Pater – das Zusammenleben sei oft gut gewesen, manches Mal aber auch von Fanatismus geprägt. Die Erinnerung daran habe sich in vielen Köpfen festgesetzt, doch komme es in der jetzigen Situation darauf an, die gemeinsame Verantwortung für den Frieden wahrzunehmen. „Nur gemeinsam können wir einen Dritten Weltkrieg verhindern“, mahnte Pater Firas eindringlich. In Aleppo, wo er bisher gewirkt hat, habe er gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Muslimen gemacht. „Wir sind Geschwister und glauben in den drei abrahamitischen Religionen an den gleichen Gott“, betonte der Franziskaner.