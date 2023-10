Kenia-Team des Xantener Stiftsgymnasiums Jugendliche machen Praktikum in ostafrikanischem Dorf

Vier Schülerinnen und Schüler des Stiftsgymnasiums in Xanten machen seit Mitte September ein vierwöchiges Auslandspraktikum in Kenia. Während dieser Zeit helfen Julia Behrendt, Julina Dederle, Yannik Meintrup und Cedric Tekath den Menschen in einem Dorf bei Embu dabei, Makadamia und Avocado anzupflanzen. Sie lernen dabei die Region und die Menschen kennen. So haben sie zum Beispiel Schulen und Fabriken besucht. Während ihres Praktikums leben sie in kenianischen Gastfamilien.