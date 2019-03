Xantens Politik berät Verbot: Stadt will Alkohol auf Kinderspielplätzen verbieten

Stadt will Alkohol auf Kinderspielplätzen verbieten

„Alkohol und Zigaretten nicht gestattet“: Was auf dem Spielplatz am Ostwall gilt, soll bald auf allen Spielplätzen gelten. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die Stadt Xanten will ein striktes Alkoholverbot auf Spielplätzen einführen. Sie reagiert damit auf Beschwerden von Eltern. Die Politik ist dafür – diskutiert wird nur noch darüber, in welchem Umkreis das Verbot gelten soll.

Rauchen ist schon längst in den Verbotskatalog für Kinderspielplätze aufgenommen, demnächst auch Alkohol. Und dies nicht nur auf dem Spielplatz selbst, sondern das Verbot gilt auch für die unmittelbare Umgebung. Das beschloss der Hauptausschuss, der Rat muss dem aber noch in seiner Sitzung am kommenden Dienstag endgültig zustimmen. Der Beschluss erfolgte einstimmig.