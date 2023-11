Biologische Station bietet Exkursion an Keer Tröch fährt zu den Wildgänsen

Die beiden Exkursionen finden am Sonntag, 10. Dezember, und am Sonntag, 13. Januar, statt, Start ist jeweils um 10 Uhr. Der Treffpunkt ist der Fähranleger Bislich nahe der Straße Marwick 26 in Wesel-Bislich. Die Teilnahme kostet 30 Euro pro Person, inklusive des Grünkohlessens und eines Heißgetränks an Bord. Eine Anmeldung ist entweder telefonisch unter 0281 96252-0 oder per E-Mail an info@bskw.de möglich.