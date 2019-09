Verdacht auf Tierquälerei : Katze verfängt sich in Drahtschlinge

Katze verfängt sich in Drahtschlinge

Xanten Ein Katzenbesitzer aus Xanten schlägt Alarm, nachdem sich sein Tier in einer Metallschlinge verfangen hat. Die Polizei prüft, ob jemand eine Falle ausgelegt hat.

Die Warnung ist eindeutig: „Seit wachsam und haltet die Augen auf, damit andere Tiere nicht das gleiche Schicksal ereilt!“, schreibt der Besitzer einer Katze auf Facebook. Sein Tier sei in der Nacht von Montag auf Dienstag in Xanten unterwegs gewesen und mit einer Metallschlinge um den Körper heimgekehrt. Der Mann befürchtet, dass jemand in der Umgebung der Straßen Eichenwinkel und Roter Weg Fangschlingen ausgelegt haben könnte.