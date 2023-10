Digitales Fürbittbuch Xantener Katharinenschwestern beten Fürbitten aus dem Internet

Sie selbst ist glücklich, in Xanten leben zu dürfen. 1969 ist sie an den Niederrhein gekommen und gehörte viele Jahre als Betriebswirtschafterin zur Leitung des Krankenhauses. Ihr Orden, der 1583 durch die Selige Regina Protmann gegründet worden ist, widmet sich insbesondere der Kranken- und Altenpflege sowie der Seelsorge in Kindergärten, aber auch Arbeiten in der Verwaltung und in der Hauswirtschaft gehören zu den Aufgabengebieten der Ordensfrauen.