Konzert an der Xantener Südsee Wegen EM-Spiels treten Kasalla früher auf

Die Kölner Band Kasalla kommt am Samstag, 29. Juni, für ein Konzert nach Xanten. Da am selben Abend auch die deutsche Nationalmannschaft im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft spielt, wird der Auftritt von Kasalla von 20 Uhr auf 18.30 Uhr um eineinhalb Stunden nach vorn verlegt, wie das Freizeitzentrum Xanten (FZX) als Veranstalter am Dienstag mitteilte. Damit auch Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher die Möglichkeit hätten, das Spiel der deutschen Nationalmannschaft zu sehen, zum Beispiel beim Public-Viewing am Hafen Xanten. Wer schon ein Ticket gekauft hat, soll über die Änderung der Uhrzeit direkt per E-Mail informiert werden. Eintrittskarten sind über die Ticketshops des FZX und des Tickethändlers Eventim sowie über andere bekannte Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse erhältlich. Nach Angaben des FZX kostet der Eintritt 37,65 Euro. Das Konzert findet im Naturbad Xantener Südsee statt.