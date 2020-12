Die gute Tat : Xantener Händlerin unterstützt Kinderhospizdienst

Xanten Der Kinderhospizdienst der Malteser steht Eltern und Familien zur Seite, wenn sie ein unheilbar krankes Kind haben. Um die Arbeit zu finanzieren, sind sie auf Spenden angewiesen. Nun können sich die Malteser über Hilfe aus Xanten freuen.

Mit der Spende könnten sie Familien mit unheilbar kranken Kindern oder Eltern in Zeiten der Not und Mutlosigkeit kompetent und liebevoll beiseite stehen und ihnen helfen, so gut es geht mit ihrer Trauer umzugehen, sagte Martina Zimmer, Koordinatorin des Hospizdienstes der Malteser am Niederrhein. „Gerade in dieser herausfordernden Zeit ist das besonders wichtig.“