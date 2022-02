45 Motivwagen ziehen durchs Internet : Xantens Karnevalszug ist abgedreht

Foto: Armin Fischer (arfi) 6 Bilder 45 Motivwagen ziehen durch Klein-Xanten

Xanten Das Evangelische Jugendheim lässt wieder einen Umzug durch eine selbst gebaute Miniaturstadt rollen. 45 Motivwagen kamen dafür zusammen. Zu sehen ist der Film im Internet. Ein Besuch bei den Dreharbeiten.

Das Narrenvolk steht schon auf den Straßen. Vor dem Evangelischen Jugendheim (Evan) haben sich hunderte Menschen versammelt. Kinder und Erwachsene werfen die Arme nach oben. Die Tüten stehen für Kamelle bereit. „Sind wir startklar?“, fragt Robin Erps, am ersten Motivwagen stehend. „Wir sind startklar!“, kommt als Antwort zurück. Und schon setzt sich der Karnevalszug in Bewegung, rollt durch Xantens Straßen, vorbei an der Menge. „Und stopp!“, ruft Emily Brumann plötzlich. Nach drei Motivwagen kommt alles wieder zum Stehen. Umbauen ist angesagt. Das grimmig dreinschauende Virus, Rapunzels Schloss und ein Wolken-Wagen kommen vom Tisch. Robin Erps packt beherzt nach dem eben noch befüllten Rollwagen, schleppt ihn ans Ende des Zuges, platziert drei neue Wagen darauf. Schnell werden noch zwei Playmobil-Zuschauer versetzt. Und schon kann das tolle Treiben in der Miniaturstadt Xanten weitergehen. Die 18-Jährige schmeißt die Kamera wieder an.

Diesen Ablauf werden der Erzieher-Azubi und die Büttenrednerin heute noch zig Mal wiederholen. Denn insgesamt gibt es 45 Motivwagen im Film festzuhalten. Schon im vergangenen Jahr riefen die Jugendlichen kleine und große Wagenbauer dazu auf, für einen Karnevalsumzug im Kleinformat kreativ zu werden. Damals Kostenpflichtiger Inhalt kamen 29 Motivwagen zusammen. Tausende Menschen schauten sich das Video vom Umzug im Internet an. „Die Resonanz hat uns überwältigt“, sagt der Evan-Mitarbeiter. Als klar war, dass auch in diesem Jahr die meisten Straßenumzüge ausfallen werden, beschlossen die karnevalsverrückten Freunde, die Fete eben wieder in Klein-Xanten steigen zu lassen.

Info Umzug ist am Sonntag im Internet zu sehen Start Der Miniatur-Umzug ist am Sonntag, 27. Februar, ab 14.11 Uhr im Internet zu sehen. Die Organisatoren stellen ihn bei Youtube online unter Evan Xanten. Ebenso kann das Video über die Facebook-Seite abgerufen werden: evan_xanten. Preise Für die schönsten drei Motivwagen gibt es Gutscheine für das Spielwarengeschäft Hampelmann.

Doch auch in der Miniaturstadt gilt: erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wieder hievt der 19-Jährige das etwa eineinhalb Meter lange Rollbrett ans Ende der Reihe, um darauf drei neue Motivwagen vor die selbst gebaute Häuserkulisse zu schieben. Viele der Kreationen tragen in diesem Jahr eine politische Botschaft. Vor Emily Brumanns Kameralinse rollt ein Wagen der Gruppe Fridays for Future. „Jetzt schön langsam, damit ich auch die Aussagen auf den Schildern einfange“, ruft sie. „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut“, steht auf einem Banner geschrieben, das eine Figur in den Händen hält. „Wir sind nicht zu stoppen“, trägt ein weiteres Schild als Botschaft. Ein drittes kündigt die nächste Protestaktion für den 25. März an.

Das Stiftsgymnasium Xanten wirbt mit ihrem Karnevalswagen wiederum für fairen Handel. Dabei zieht ein Trecker den mit Schokolade, Fußbällen und zahlreichen Schülern gespickten Fairtrade-Kiosk der Schule hinter sich her. Davor ist eine Szene auf einer Kakao-Plantage zu sehen. Nur wenige Wagen weiter wird die Krähenproblematik in Xanten thematisiert. Rund um ein aus kleinen Ästen gebautes Netz stehen aus Klopapierrollen gebastelte Müllbehälter. Die Vögel picken daraus, holen Taschentücher und (echte) Pommes frites hervor. An der Wagenseite steht: „Abfallsünder füttern Krähenmünder.“

Mit einer eigenen Kreation zeigen auch Robin Erps und Emily Brumann Flagge und solidarisieren sich mit der Queer-Bewegung, die für die Gleichberechtigung von Lesben, Schwulen und Transgender kämpft. Aus ihrem imposanten Fantasieschloss aus Kartoffelchips-Dosen ragen zahlreiche Fahnen in Regenbogen-Farben mit der Aufschrift „Xanten Helau“. Mit einer Collage aus verschiedenen Gesichtern feiern sie die Vielfalt der Menschen. Überschrieben ist das Kunstwerk mit „Human Pride“ (der Menschen Stolz).

Stolz ist auch Evan-Leiterin Claudia Schraven auf die beiden Jugendlichen. „Es ist bemerkenswert, was sie hier auf die Beine gestellt haben“, sagt sie. Zur Unterstützung des Film-Duos hat das Jugendheim neues Equipment angeschafft. Wo im letzten Jahr noch mit Baustrahlern gearbeitet wurde, stehen jetzt professionelle Softboxen und ein Ringlicht für die optimale Ausleuchtung der Szenerie bereit. Zwei neue Kameras helfen dabei, den Umzug aus verschiedenen Perspektiven aufzunehmen.

Gefilmt wird frontal sowie von der Seite. Mit dem Smartphone aufgezeichnete Sequenzen von der Kommentatoren-Bühne, die locker Platz auf einer Klappleiter findet, ergänzen das Video. Nach knapp drei Stunden sind die Dreharbeiten beendet. „Jetzt beginnt aber erst die eigentliche Arbeit“, sagt Robin Erps. Der Schnitt dauert mehrere Tage. Pünktlich bis zum Blutwurstsonntag soll aber alles fertig sein.

(beaw)