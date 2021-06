Seligsprechung vor 25 Jahren : Karl-Leisner-Lied wird erstmals in Xanten aufgeführt

Xanten Der niederrheinische Märtyrer ist vor 25 Jahren selig gesprochen worden. Am Mittwoch, 23. Juni, wird im Xantener Dom daran erinnert. Eigens für diesen Jahrestag hat der Komponist Gregor Linßen ein Lied über Leisner geschrieben, das während des Gottesdienstes uraufgeführt wird.

Karl Leisner wurde 1915 in Rees geboren und wuchs in Kleve auf, wo er sich in der christlichen Jugendarbeit einen Namen machte. 1938 trat er ins Priesterseminar in Münster ein und empfing im März 1939 die Diakonenweihe durch den damaligen Bischof Clemens August Graf von Galen. Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler 1939 hatte sich Leisner kritisch gegenüber dem Nazi-Regime geäußert und wurde von der Gestapo festgenommen. Er wurde in die Konzentrationslager Sachsenhausen und später Dachau gebracht. Dort wurde er heimlich zum Priester geweiht. Nach der Befreiung des KZ durch die Amerikaner starb Leisner schwer erkrankt in Planegg. Zunächst wurde er in Kleve beigesetzt, am 3. September 1966 wurden die Gebeine in die Krypta des Xantener Doms überführt. Der damalige Papst Johannes Paul II. sprach Karl Leisner am 23. Juni 1996 selig.