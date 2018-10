Xanten/Kamp-Lintfort: Kater Möhre wird auf Freigang von Unbekannten aufgenommen

Xanten/Kamp-Lintfort Während seine Familie in Thailand Urlaub macht, gerät Kater Möhre auf eine unglaubliche Reise. Der Freigänger wird von Unbekannten für einen Streuner gehalten und über drei Stationen weitergereicht. Seine Familie startet vom Urlaubsdomizil aus eine Suchaktion.

Möhre ist jung und abenteuerlustig. Der Kater genießt normalerweise sein Leben bei Familie Kirscht in Kamp-Lintfort. Als Freigänger kann er jederzeit aus dem Haus und seine Umgebung erkunden. So auch während der Zeit, als seine Familie zu einem zweiwöchigen Thailand-Urlaub aufbrach. Schwiegermutter Gerda, die nebenan wohnt, sollte sich um Möhre kümmern. Aber ansonsten stand ihm die Welt offen.

Diese Freiheit nutzte Möhre auch am Donnerstag vorletzter Woche. Doch es sollte fast eine Woche dauern, bis er wieder nach Hause kam. Denn in der Nähe seines eigentlichen Heims wurde Möhre von einer ihm unbekannten Familie aufgenommen – weil er tat, was Kater nun mal so tun: Er miaute. Körperlich fehlte ihm nichts, er wollte wohl nur einfach miauen.