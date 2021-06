Auto manipuliert : Xantenerin stellt Auto ab – Unbekannter löst Radmuttern

Xanten/Kalkar Das Auto einer Xantenerin ist manipuliert worden. Der Frau sind Radmuttern ihres Autos gelöst worden. Zum Glück ist während der Fahrt nichts passiert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einer 45-jährigen Frau aus Xanten sind am Dienstag die Radmuttern an ihrem VW gelöst worden. Sie hatte das Auto zwischen 8.15 und 18.30 Uhr vor einem Kindergarten auf der Burgstraße in Kalkar geparkt.