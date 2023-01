Xantener Kabarettistin Ingrid Kühne tritt mit gebrochenem Arm auf

Rückblickend sagt Ingrid Kühne: „Wir haben das gemacht, was uns alle immer raten: Nehmt euch doch mal eine Auszeit und macht was nur für euch.“ Also waren sie nach Weihnachten in Koblenz und besuchten eine Theatervorstellung. „Freunde spielten.“ Am nächsten Morgen sei dann das Unglück passiert: Der Boden in der Dusche im Hotelzimmer sei glatt gewesen, aber zunächst sei nichts passiert. „Dann will ich mich abtrocknen, aber es war so kalt in dem Bad“, erinnert sich Ingrid Kühne. Sie habe sich überlegt, in die Dusche zurückzugehen. „Ich will das Handtuch in die Dusche schieben, damit ich nicht ausrutsche, und bei dem Versuch haut es mir das andere Bein weg, ich knall‘ gegen die gemauerte Duschwand – und der Rest ist dann leider nur noch schmerzhaft.“