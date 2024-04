Jugendorganisation der SPD Daphne Schiela bleibt Vorsitzende der Jusos Xanten

Die Jusos hatten sich im vergangenen Jahr auch in die Debatte um die Terrassenüberdachungen in der Außengastronomie am Marktplatz eingeschaltet. Sie stellten einen Antrag dazu, genauso wie die CDU. Damit befasste sich die Xantener Politik in einer Sondersitzung des Stadtrats, schließlich setzte sie eine Arbeitsgruppe ein, die die Gestaltungsrichtlinien für die sogenannte Sondernutzung des öffentlichen Raums – dazu zählt die Außengastronomie auf öffentlichen Flächen – überarbeitete. Im Kreis Wesel haben die Jusos außer in Xanten in weiteren acht der insgesamt 13 Städte und Gemeinden eine Arbeitsgemeinschaft vor Ort.