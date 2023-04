Jugendorganisation der SPD Xantener Jusos haben sich neu gegründet

Nach den Wahlen hätten sich die Jusos mit Schneider über aktuelle politische Themen ausgetauscht, berichtete die SPD. Dabei sei es unter anderem um den Kies-Abbau am Niederrhein gegangen. Wie aus der Mitteilung hervorgeht, betonte Schneider, „dass dem massiven Eingriff in die Umwelt durch die Rohstoffgewinnung ein Ende gesetzt werden muss“. In der Diskussion hätten sich die Jusos dann einige Ideen überlegt, wie sie sich in die politische Arbeit einbringen möchten. Nach der Versammlung hätten sie den Gründungsabend bei einem gemütlichen Austausch in der Xantener Gastronomie ausklingen lassen.