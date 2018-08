Xanten: Jurist sieht gute Chancen für Lkw-Verbot auf Poststraße

Xanten Rechtsanwalt Daniel Ingendahl zufolge hat die Stadt durchaus einen Ermessensspielraum, um die Poststraße für durchfahrende Laster mit Ziel Gewerbegebiet zu sperren. Die Aktionsgemeinschaft stellt daher einen weiteren Antrag.

Die Aktionsgemeinschaft Poststraße will sich mit der rechtlichen Beurteilung der Stadt, ein Durchfahrverbot für Lkw sei dort nicht möglich, nicht abfinden. Stattdessen beruft sie sich in einem erneuten Antrag auf eine Analyse von Rechtsanwalt Daniel Ingendahl. Dieser sieht durchaus gute Chancen für ein solches Verbot. Es liege im Ermessen der Stadt. Auch wenn die Poststraße eine Hauptverkehrsstraße sei, „ist sie von ihrem Charakter und Ausbauzustand her grundsätzlich mit einem Durchfahrtsverbot vereinbar“, fasst der Sprecher der Aktionsgemeinschaft, Everhard Mingels, in dem Antrag an die Stadt zusammen.