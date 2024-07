Jupp Theunissen aus Xanten Trauer um einen besonderen Meister

Dass der Dom voll besetzt war, zeige, „wie bekannt, beliebt und geschätzt Jupp Theunissen war“, sagte Pastoralreferentin Christiane Flüchter. In ihrer Ansprache skizzierte sie das Leben des Verstorbenen und erinnerte zum Beispiel daran, was eine Devise des Xantener Handwerksmeisters gewesen war: „Veränderung geht nur durch Machen“. Deshalb habe er auch in seiner Freizeit viel mit angepackt, habe anderen geholfen und Vereine unterstützt, sagte Christiane Flüchter. Zum Beispiel engagierte sich Jupp Theunissen in der Schützengesellschaft, im Reit- und Fahrverein, in der Kolpingfamilie und in der Freiwilligen Feuerwehr. „Er war stets um das Wohl anderer bemüht und engagierte sich in allen Vereinen mit ganzem Herz“, schrieb seine Familie in der Traueranzeige. Unter den Trauergästen im Dom waren auch viele Schützen, Vereinsmitglieder und Kameraden.