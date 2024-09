Kinderonkologie in Krefeld Theo aus Xanten feiert Einschulungsparty im Krankenhaus

Auch der Schulleiter der Klinikschule, Boris Bertram, besuchte Theo und löste mit ihm gleich ein paar Aufgaben aus den Unterrichtsheften. Dabei erzählte er, wie Schule im Krankenhaus funktioniert: „Wenn Theo das Bett nicht verlassen darf, bringen wir das Unterrichtsmaterial zu ihm, und wenn er aufstehen kann, kommt er zu uns in die Klasse. Wir unterrichten so viel, wie wir können und es Theos Gesundheitszustand zulässt – natürlich alles in Abstimmung mit seiner Grundschule zuhause in Xanten.“ So wird der Erstklässler an Deutsch, Mathe und Sachunterricht herangeführt – fast so wie in einer normalen Schule, allerdings mit dem Privileg des Einzel- und Kleingruppenunterrichts. Lehrerin Carla Seel wird Theo ab sofort in allen Fächern unterrichten.