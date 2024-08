Vorläufige Festnahme in Xanten Jugendliche wollen Handtasche rauben – Mann verhindert es

Die Polizei hat in Xanten zwei Jugendliche vorläufig festgenommen, weil sie versucht haben sollen, ein Ehepaar zu berauben. Wie die Ermittler am Montag berichteten, hatten die beiden 14-Jährigen am Freitag gegen 20.15 Uhr in der Innenstadt einem Mann aus Issum (79) die Handtasche seiner Frau (78) entreißen wollen. Die Jugendlichen hätten sich in Höhe eines Brillengeschäftes auf einem Fahrrad dem Ehepaar genähert, berichtete die Polizei. Der auf dem Gepäckträger sitzende Jugendliche habe mit beiden Händen nach der Handtasche gegriffen, die der Mann über der Schulter getragen habe. Der 79-Jährige habe sie fest unter seinem Arm eingeklemmt gehalten, sodass der Tragegurt abgerissen sei. Die Jugendlichen seien ohne Beute geflüchtet. Einer von ihnen habe ein auffälliges rotes Trikot und einen schwarzen Fischerhut getragen. Sofort sei eine Fahndung eingeleitet worden. Die beiden Jugendlichen aus Moers seien auf der Niederbruchstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen seien sie auf der Wache Xanten durch die Mutter eines der 14-Jährigen abgeholt worden. Gegen sie werde wegen versuchten Raubes ermittelt.