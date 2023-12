Fahrzeug beschädigt Jugendliche werfen Eisbrocken gegen Bus

Nach einer Gruppe von Jugendlichen, die mehrere Eisbrocken gegen die Frontscheibe eines Busses geworfen haben sollen, sucht die Polizei in Xanten. Nach Angaben der Polizei vom Montag entstand durch die Eisbrocken ein Riss in der Scheibe. Der 52-jährige Busfahrer bremste demnach nach dem Vorfall am Sonntag sofort.