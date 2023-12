Polizei sucht Zeugen Jugendliche werfen in Xanten Eisbrocken gegen Bus

In Xanten sollen Jugendliche einen Bus mit Eis beworfen haben. Wie die Polizei mitteilte, war der Busfahrer (52) am Sonntagabend gegen 21.35 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Heinrich-Lensing-Straße in Richtung Augustusring unterwegs gewesen. In Höhe der Hausnummer 56 hätten Jugendliche mehrere Eisbrocken gegen die Frontscheibe des Busses geworfen, berichteten die Ermittler. Dadurch sei ein Riss in der Scheibe entstanden. Der Fahrer habe den Bus sofort gebremst. Dabei sei zum Glück niemand verletzt worden. Der Bus sei mit mehreren Fahrgästen besetzt gewesen. Die Täter waren nach Zeugenangaben fünf bis zehn Jugendliche, die dunkel gekleidet waren. Sie seien in Richtung Bahnhof geflüchtet. „Ein solches Verhalten ist kein Spaß, sondern dabei handelt es sich um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr“, erklärte die Polizei. Sie sucht nach den Jugendlichen und bittet die Bevölkerung um Hilfe. Hinweise nimmt die Wache in Kamp-Lintfort entgegen, Tel. 02842 9340.