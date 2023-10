Schützenhaus in Xanten Jugendliche machen Party

Im Schützenhaus auf dem Fürstenberg in Xanten war am Samstag eine Schwarzlichtparty für Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren angesagt. Die Musik machte das Tacit Mobil DJ Team, es meldete am Abend ein „volles Haus“. Viele Jugendliche feierten im Schwarzlicht. „Die Stimmung war top“, berichteten die DJs. Der Eintritt war frei. Es gab nur alkoholfreie Getränke. Es war die erste Veranstaltung dieser Art. Dadurch sollen jungen Menschen in Xanten die Möglichkeit bekommen, „einen Abend voller Spaß und Unterhaltung zu erleben“, erklärte der Veranstalter, das Hotel und Restaurant Neumaier. wer/RP-Foto: arfi