Beteiligung von jungen Menschen Stadt Xanten lädt erstmals zum Jugendhearing ein

Wie die Stadt weiter mitteilte, hätten die Jugendlichen in einem ersten Veranstaltungsteil in der Zeit von 9 Uhr bis 12.30 Uhr ihre Vorstellungen, Wünsche und Ideen zu einer Jugendbeteiligung formulieren. Dazu seien Teamarbeit, Diskussionen und Gespräche organisiert worden. In kleinen Gruppen hätten die Jugendliche „Xantener Bausteine“ entwickelt, um in der Stadt und der Gesellschaft sichtbarer zu sein. Ihre Ideen hätten sie unter zwei Sätze formuliert: „So setzen wir uns aktuell schon ein oder wollen/werden wir uns einsetzen für unsere Stadt Xanten!“ und „Das wünschen wir uns von Erwachsenen! So kann unser Engagement noch besser werden!“ Welche Antworten die Jugendliche darauf gaben, teilte die Stadt nicht mit.