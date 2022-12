Evangelische Gemeinde Xanten-Mörmter Jürgen Rosen wird als Prädikant entpflichtet

Er gehört zu den bekannten Gesichtern in Xanten: Jürgen Rosen ist nicht nur ehemaliger Lehrer für Evangelische Religion, Englisch und Geschichte, der Kunsthistoriker ist auch Prädikant. So predigt er regelmäßig in den Gottesdiensten der Evangelischen Kirchengemeinde Xanten-Mörmter. Am Sonntag, 11. Dezember, wird der 86-Jährige aus diesem ehrenamtlichen Dienst von Superintendent Pfarrer Hans-Joachim Wefers entpflichtet. Der Gottesdienst, in dem Rosen noch einmal predigt, beginnt in der evangelischen Kirche am Markt um 11 Uhr.