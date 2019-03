Josefsfest in Xanten: Kolpingsfamilie holt bayerische Tradition an den Niederrhein

Xanten Das Oktoberfest hat sich bereits in Xanten erfolgreich etabliert, vielleicht kommt eine zweite Tradition aus Süddeutschland hinzu: das Josefsfest mit Starkbier-Fassanstisch.

Dass die Feier des Josefsfestes am vergangenen Samstagabend als eine Feier des Fastenbrechens eingeläutet wurde, hängt mit dem Gedenktag des Heiligen Josefs zusammen: Dieser ist am 19. März und fällt deshalb immer in die Fastenzeit. Nur während der Wochentage, nicht aber am Sonntag, der bereits am Samstag nach der Vesper beginnt, ist das Fasten geboten, erklärte Schneider. „Am Sonntag fastet nur der Teufel!“ Mit diesem geflügelten Wort brachte er seine Zuhörer zum Lachen.