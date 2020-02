Hafen in Xanten : Auch 2021 gibt es Jonnys Eispalast

Jonny Casselly junior zieht ein positive Bilanz nach dem Winter im Zirkuszelt. Er will weitermachen.

Wenige Tage nach Ende von Jonnys Eispalast hat der Organisator eine positive Bilanz gezogen. „Wir sind froh, dass die Eisbahn auch in diesem Jahr wieder so gut angenommen wurde und wir so viele Besucher begrüßen durften“, sagte Jonny Casselly junior. Auch im nächsten Jahr werde es eine Eisbahn in seinem Zikruszelt geben. „Wir sind stolz, dass wir dieses Projekt weiterführen können.“ Er danke allen Unterstützern. „Ohne sie wäre das Ganze nicht möglich.“ Er hoffe, dass sich die Eisbahn noch weiter herumspreche. Drei Wochen lang war das Zirkuszelt am Xantener Hafen eine Eishalle gewesen, in der Kinder, Jugendliche und Erwachsene Schlittschuhlaufen konnten. Unterstützt wurde Jonny Casselly junior von mehreren Sponsoren, unter anderem der Volksbank am Niederrhein, Edeka Lurvink, der Stadt Xanten und der Rheinischen Post.