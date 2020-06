Zwangspause für Jonny Casselly : Von der Zirkusmanege in den Supermarkt

Echte Artisten im Einsatz: Jessica Casselly befüllt Regale auf den Schultern ihres Partners. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten Die Corona-Pandemie hat auch den Zirkusdirektor Jonny Casselly Junior hart getroffen. Um über die Runden zu kommen, arbeitet er mit seiner Frau Jessica im Xantener Rewe-Markt und befüllt dort Regale.

Es gibt nicht vieles, was Jonny Casselly Junior aus der Ruhe bringen kann. Auch nicht die Corona-Pandemie, die Zirkus-Familien in Deutschland besonders hart getroffen hat: keine Vorführungen, keine Zuschauer, keine Einnahmen – und das bei laufenden Kosten. Für einen Zirkus kann eine leere Manege über einen längeren Zeitraum das Aus bedeuten. Auch die Casellys haben in den vergangenen Monaten finanziell unter dem Veranstaltungsstop gelitten. Und doch ist die Familie zuversichtlich: „Wir schauen immer nach vorne und hoffen auf das Beste“, sagt Caselly.

In den vergangenen Wochen wurde der Optimismus der kleinen Zirkus-Familie belohnt: Die Sommerferienaktion darf in diesem Jahr unter der Einhaltung gewisser Maßnahmen stattfinden. „Wir freuen uns riesig. Denn gerade jetzt ist es wichtig, dass die Kinder nicht weiter isoliert werden, sondern ein bisschen Normalität und Abwechslung erfahren“, sagt Caselly. Das Angebot darf durchgeführt werden, weil es auch pädagogische Ziele verfolgt. Nicht nur für die Kinder, auch für den Zirkus bedeutet die Nachricht eine enorme Erleichterung. Denn die Sommerferienaktion gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen.

Info Maßnahmen für den Ferienspaß in Xanten Die Ferienaktion kann nur unter Einhaltung gewisser Regeln stattfinden: Aufteilung Damit sich nicht 170 Kinder gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten, wurden sie in zwei Gruppen aufgeteilt: Der Ferienspaß der Gruppe A findet vom 29. Juni bis zum 3. Juli statt, Gruppe B ist vom 6. bis 11. Juli dran. Zusätzlich soll eine sechste Ferienwoche vom 3. bis 7. August angeboten werden. Sie kann nur durchgeführt werden, wenn genug Kinder unter buero@jonnycasselly.de angemeldet werden. Hygiene Alle Kinder müssen eine Maske mitbringen und diese auch beim Betreten des Geländes tragen. Außerdem werden Hygienemittel zur Verfügung gestellt, mit denen sie sich regelmäßig die Hände desinfizieren sollen. Die Mittagspause wird entzerrt, so dass die Kinder immer nur in kleinen Gruppen zum Essen gehen. Auch die Spielgeräte werden regelmäßig gereinigt.

Noch wichtiger ist der Kinder-Mitmachzirkus, den die Casellys in den restlichen Monaten des Jahres anbieten: In Schulen und Kindergärten bringen sie Kindern in jeweils einwöchigen Zirkusprojekten das Artistenleben näher. Seit 30 Jahren gibt es das Angebot schon und ist sozusagen die Seele des Zirkus. Von November bis März sind sie normalerweise ausgebucht, jetzt ist der Terminkalender leer.

„Wir lieben die Arbeit mit Kindern. Das fehlt uns sehr“, sagt Casselly. Die Schulen sind seit Mitte März geschlossen, und noch ist unsicher, wann der Mitmachzirkus wieder stattfinden kann. Die Cassellys blicken in eine ungewisse Zukunft: „Die Grundschüler dürfen ab dem 15. Juni wieder in die Schule, deswegen gehen wir davon aus, dass weitere Lockerungen folgen und wir wieder unseren normalen Zirkusalltag leben können“, sagt Casselly.