Corona-Pandemie : Jonny Casselly junior sagt Xantener Weihnachtscircus ab

Xanten Die Familie von Jonny Casselly junior hat den Xantener Weihnachtscircus für dieses Jahr abgesagt. Der Grund ist die Corona-Pandemie. Möglicherweise soll es eine kleinere Veranstaltung geben – wenn es die Entwicklung der Pandemie zulässt. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, schrieben Cassellys.

In diesem Jahr wird es keinen Weihnachtscircus in Xanten geben. Die Familie von Jonny Casselly junior hat ihn wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Diese Entscheidung sei „nicht einfach“ gewesen, sie seien darüber „wahnsinnig traurig“, teilte Casselly junior mit. Es sei zwar noch nicht klar, welche Regeln für Veranstaltungen im Dezember gelten würden, aber mit den aktuellen Abstandsregeln müsse die Besucherzahl schon so weit reduziert werden, dass die Kosten eines Weihnachtscircus „nicht annähernd“ gedeckt werden könnten, so der Zirkusdirektor.