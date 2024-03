Erster Auftritt ist in Rheinberg Manege frei für die Jonito-Show

Am Montag, 4. März, startet an der St.-Peter-Grundschule das Kinder-Mitmach-Schulprojekt. Dafür wird am Wochenende das Zelt aufgebaut. Am Donnerstag, 7. März, geben Jonny Casselly jr. und Tonito Alexis die Jonito-Show. Beginn ist 18 Uhr. Tickets gibt es auf der Internetseite von Jonny Casselly junior, telefonisch über die Hotline 02801 3789799 und vor Ort an der Zirkuskasse. Die nächsten Stationen sind unter anderem Goch (14. März), Hückelhoven (31. März und 1. April) und Kamp-Lintfort (30. Mai und 2. Juni)