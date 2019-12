Weihnachtszirkus im Hafen Xanten : Die Cassellys machen sich bereit

Xanten Das Zirkuspublikum kann sich wieder auf artistische Höchstleistungen und eine berührende Geschichte freuen. Premiere ist am Donnerstag, 19. Dezember.

Das Vorzelt steht schon, dahinter wird gerade das blau-gelbe Hauptzelt hochgestemmt: Es ist wieder so weit, am Hafen der Xantener Südsee breitet sich weihnachtliche Zirkus-Stimmung aus. Auch in diesem Jahr können sich die Besucher auf neue und ausgefallene Nummern freuen. Denn: Seit acht Jahren denkt sich Zirkusdirektor Jonny Casselly jr. für jeden Weihnachtszirkus neue Kunststücke aus — und eine Geschichte, die wie ein roter Faden durchs Programm führt. Worum es in diesem Jahr genau geht, möchte Casselly noch nicht verraten. „Aber so viel vorab: Es geht um Familie und das Miteinander in der Vorweihnachtszeit.“