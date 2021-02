Debatte um Steuererhöhungen : FoX-Beisitzer spricht sich für Einsparungen aus

Xantens Rathaus: Die Politik muss über Steuererhöhungen beraten (Symbolbild): Foto: RP/Markus Werning

Xanten Xantens Verwaltung schlägt der Politik Steuererhöhungen vor, um ein drohendes Haushaltsdefizit in Millionen-Höhe zu verhindern. In einem offenen Brief fordert FoX-Beisitzer Joachim Junge, dass zuerst nach möglichen Einsparungen im Haushalt gesucht wird.

In der Debatte um Steuererhöhungen in Xanten hat sich Joachim Junge mit einem offenen Brief an den Rat gewandt. „Als Bürger der Stadt Xanten halte ich es für unabdingbar, dass erst einmal die Möglichkeiten zum Sparen ausgeschöpft werden, bevor Steuererhöhungen überhaupt diskutiert werden“, schreibt Junge. Er vermisse einen Beschluss des Stadtrats, wonach die Verwaltung im Haushalt Einsparpotenziale finden und zudem erklären müsse, welche Investitionen verschoben werden könnten. Auch solle die Politik fragen, welche Kosten durch die Schaffung einer neuen Stelle wie für einen Mobilitätsbeauftragten entstehen könnten und welche Einsparungen dadurch möglich seien. „Ich bin sicher, dass jeder, der durch die Pandemie in eine schwierige Finanzsituation geraten ist und sorgenvoll in die Zukunft blickt, kein Verständnis dafür hat, dass er nun auch noch höhere Steuern zahlen soll“, so Junge. Er ist Beisitzer der Wählergemeinschaft Forum Xanten (FoX). Der Brief liegt der Redaktion vor.

Xantens Verwaltung schlägt der Politik eine Steuererhöhung in diesem Jahr vor, um ein drohendes Haushaltsdefizit in Millionen-Höhe zu verhindern. Wie aus dem Haushaltsentwurf für 2021 hervorgeht, sollen die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer so erhöht werden, dass Xanten rund 2,28 Millionen Euro mehr einnimmt. Kämmerer Stephan Grundmann legte diesen Vorschlag Ende Januar zusammen mit dem Entwurf für den Haushalt 2021 vor. Die Stadtverordneten haben nun mehrere Wochen Zeit, um sich zu beraten. In der Regel machen die Fraktionen danach Vorschläge für Einsparungen. Voraussichtlich im Mai wird der Rat über den Haushaltsplan und die mögliche Steuererhöhung abstimmen. Sie soll rückwirkend zum 1. Januar 2021 gelten. Die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer sind in Xanten acht Jahre lang nicht erhöht worden. Die Hebesätze liegen nach Angaben der Verwaltung bisher deutlich unter dem Durchschnitt im Kreis Wesel.

(wer)