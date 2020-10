Angebot für Senioren in Xanten : Beraterin für die letzte Lebensphase

Xanten Wie soll die Beerdigung ablaufen? Ist eine Krankensalbung gewünscht? Jessica Steinvoort berät Senioren in Xanten und anderswo bei der Planung der letzten Lebensphase. „Für mich ist es eine Herzensangelegenheit.“

Seit Beginn des Jahres ist die 39-jährige Frau eine Beraterin für die „Gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase“, wie es im Paragraphen 132 des Sozialgesetzbuches (SGB V) heißt. Nach einer Weiterbildung ist die frühere Pflegerin in der Lage, mit Seniorinnen und Senioren über die Themen zu sprechen, die bisher vielleicht verdrängt worden sind. Steinvoort bietet ihre Beratung in mehreren Senioreneinrichtungen unter dem Dach des Katholischen Alten- und Pflegehilfenetzwerkes Niederrhein (KAN) an: in den Seniorenheimen St. Marien in Grieth, St. Helena in Wissel, im St.-Elisabeth-Haus in Xanten sowie in Kalkar im Marienstift und im Seniorenzentrum St. Nikolaus. Außer ihr wurden weitere Beraterinnen und Berater ausgebildet, die sich um die Senioren in den anderen Einrichtungen der Trägergesellschaft kümmern.